В Магнитогорске перед ареной «Металлург» прошла церемония заложения звезды Кошечкина

В Магнитогорске перед ареной «Металлург» прошла церемония заложения звезды бывшего вратаря клуба, двукратного обладателя Кубка Гагарина Василия Кошечкина. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Права на видео принадлежат ХК «Металлург». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Кошечкин выступал за «Металлург» в сезоне‑2009/2010, а затем с 2013 по 2023 год. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах. Также Кошечкин становился чемпионом мира (2009) и олимпийским чемпионом (2018). Вратарь завершил карьеру игрока в 2023 году. С 2024-го Василий работает тренером вратарей в «Металлурге».