Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Магнитогорске перед ареной «Металлург» прошла церемония заложения звезды Кошечкина

В Магнитогорске перед ареной «Металлург» прошла церемония заложения звезды Кошечкина
Комментарии

В Магнитогорске перед ареной «Металлург» прошла церемония заложения звезды бывшего вратаря клуба, двукратного обладателя Кубка Гагарина Василия Кошечкина. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Права на видео принадлежат ХК «Металлург». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Кошечкин выступал за «Металлург» в сезоне‑2009/2010, а затем с 2013 по 2023 год. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах. Также Кошечкин становился чемпионом мира (2009) и олимпийским чемпионом (2018). Вратарь завершил карьеру игрока в 2023 году. С 2024-го Василий работает тренером вратарей в «Металлурге».

Материалы по теме
Василий Кошечкин забросил шайбу в прощальном матче на арене «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android