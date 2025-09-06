Скидки
Хоккей

«Шанхайские Драконы» назвали первого капитана в истории клуба

«Шанхайские Драконы» назвали первого капитана в истории клуба
Комментарии

Спенсер Фу стал первым капитаном в истории «Шанхайских Драконов». Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба. Джейк Бишофф, Райан Спунер, Александр Бурмистров и Адам Кленденинг — альтернативные капитаны на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

Фото: «Шанхайские Драконы»

Напомним, сегодня, 6 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге «Шанхайские Драконы» примут СКА. Встреча на «СКА Арене» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей.

Комментарии
