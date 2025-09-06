Скидки
«Товарищеские игры подтверждают опасения». Черкас — о шансах СКА выиграть Кубок Гагарина

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился ожиданиями от игры армейского клуба в новом сезоне КХЛ.

«От Ларионова ждут победы в Кубке Гагарина. Но на сегодняшний день есть опасение, что команда не находится ещё в том состоянии, когда нужно показывать интересный хоккей. Во всяком случае, товарищеские игры эти опасения пока подтверждают.

Ларионову нравится движение команды? Движение движением, а игра игрой. Мы же не легкоатлеты. Если меня выпустить на поле, я-то буду двигаться неплохо. Но дело всё в том, что нужно в хоккей играть. Результативность – это и есть тот класс, те наработки, которые команда должна показывать. А если есть только движение, то этого недостаточно, чтобы выиграть Кубок Гагарина», — цитирует Черкаса Vprognoze.

