«Для меня это просто игрок другого клуба». Зайцев — об уходе Голдобина из «Спартака»

Защитник «Спартака» Егор Зайцев высказался об уходе форварда Николая Голдобина из стана московского клуба. Напомним, красно-белые отправили нападающего в список отказов, откуда его забрал СКА.

— Одной из центральных тем межсезонья стал уход Голдобина из «Спартака». Ждёте принципиального противостояния с командой бывшего партнёра в сезоне КХЛ?
— Все игры для нас принципиальные, готовимся ко всем матчам одинаково.

— Как‑то особо готовитесь встречать Голдобина на льду?
— Нет, для меня это просто игрок другого клуба, — приводит слова Зайцева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи.

