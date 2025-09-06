Скидки
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный обладатель КГ сравнил вратаря «Трактора» Дриджера с экс-голкипером ЦСКА

Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов высказался об игре вратаря «Трактора» Криса Дриджера во встрече с «Локомотивом» (1:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Сурин – 39:43 (5x5)     1:1 Дюбе (Григоренко, Ливо) – 52:10 (5x4)     2:1 Берёзкин – 65:00    

— Что скажете о вратаре-новичке «Трактора» Дриджере?
— Знаете, всё, что касается вратарей, это отдельный вид спорта, там у них своя консерватория. Визуально Дриджер напомнил экс-вратаря ЦСКА [Ивана] Федотова. Большой, спокойный, много играет на линии. В первой игре он впечатлил. Хотя на буллитах обнаружил болевую точку, в которую и бросили Радулов с Берёзкиным. Не исключаю, по подсказке тренерского штаба, ведь сейчас вратарей изучают до мельчайшей детали, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.

