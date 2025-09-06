Трёхкратный обладатель КГ сравнил вратаря «Трактора» Дриджера с экс-голкипером ЦСКА

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов высказался об игре вратаря «Трактора» Криса Дриджера во встрече с «Локомотивом» (1:2 Б).

— Что скажете о вратаре-новичке «Трактора» Дриджере?

— Знаете, всё, что касается вратарей, это отдельный вид спорта, там у них своя консерватория. Визуально Дриджер напомнил экс-вратаря ЦСКА [Ивана] Федотова. Большой, спокойный, много играет на линии. В первой игре он впечатлил. Хотя на буллитах обнаружил болевую точку, в которую и бросили Радулов с Берёзкиным. Не исключаю, по подсказке тренерского штаба, ведь сейчас вратарей изучают до мельчайшей детали, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.