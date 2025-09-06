Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шанхайские Драконы» в матче со СКА предложат фанатам китайские блюда

«Шанхайские Драконы» в матче со СКА предложат фанатам китайские блюда
Аудио-версия:
Комментарии

«Шанхайские Драконы» предложат болельщикам китайскую кухню в матче со СКА. Команда под руководством Жерара Галлана сегодня на «СКА Арене» проведёт свой первый матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 6 сентября, и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
1-й период
2 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев – 14:49 (5x5)    

«Не забывайте – мы китайский клуб КХЛ, с гордостью представляем свои традиции и культуру. На матче 6 сентября всех пришедших ждёт уникальная возможность попробовать блюда китайской кухни. Долой скучные сосиски в тесте! Вперёд, цзяоцзи!» – говорится в телеграм-канале китайского клуба.

Цзяоцзы – это блюдо китайской, японской, корейской кухни, разновидность пельменных изделий; лепятся из теста с начинкой из мяса (чаще всего – свиного фарша) и овощей (чаще всего – капусты), реже – только из мяса.

Материалы по теме
«Шанхайские Драконы» назвали первого капитана в истории клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android