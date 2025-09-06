«Шанхайские Драконы» в матче со СКА предложат фанатам китайские блюда

«Шанхайские Драконы» предложат болельщикам китайскую кухню в матче со СКА. Команда под руководством Жерара Галлана сегодня на «СКА Арене» проведёт свой первый матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 6 сентября, и начнётся в 17:00 мск.
«Не забывайте – мы китайский клуб КХЛ, с гордостью представляем свои традиции и культуру. На матче 6 сентября всех пришедших ждёт уникальная возможность попробовать блюда китайской кухни. Долой скучные сосиски в тесте! Вперёд, цзяоцзи!» – говорится в телеграм-канале китайского клуба.
Цзяоцзы – это блюдо китайской, японской, корейской кухни, разновидность пельменных изделий; лепятся из теста с начинкой из мяса (чаще всего – свиного фарша) и овощей (чаще всего – капусты), реже – только из мяса.
