Дамир Шарипзянов стал капитаном «Авангарда» в четвёртом сезоне подряд

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов продолжит выполнять обязанности капитана омской команды, об этом сообщает пресс-служба «ястребов» в телеграм-канале. Игрок сохранил капитанскую нашивку, которую получил впервые в сезоне-2022/2023.

Роли его ассистентов в новом сезоне будут выполнять защитник Семён Чистяков, а также нападающие Наиль Якупов, Николай Прохоркин и Иван Игумнов.

В первом матче в этом сезоне «Авангард» примет казанский «Ак Барс». Встреча состоится в понедельник, 8 сентября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей.