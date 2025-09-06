«Металлург» в серии буллитов победил «Ак Барс» в первом матче сезона КХЛ
Сегодня, 6 сентября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Маклюков (Козлов, Силантьев) – 19:35 (5x5) 2:0 Коробкин (Паливко, Джонсон) – 21:49 (5x5) 2:1 Фисенко (Бровкин) – 25:23 (4x5) 2:2 Миллер (Фисенко, Кателевский) – 41:04 (5x5) 3:2 Петунин (Пресс, Михайлис) – 44:09 (5x4) 3:3 Пустозёров (Жулин) – 46:33 (5x5) 4:3 Исхаков – 65:00
На 20-й минуте защитник Алексей Маклюков забил первый гол в матче и вывел «Металлург» вперёд. На 22-й минуте нападающий Егор Коробкин удвоил преимущество хозяев. На 26-й минуте форвард Михаил Фисенко отыграл одну шайбу казанцев. На 42-й минуте защитник Митчелл Миллер сравнял счёт. На 45-й минуте нападающий Александр Петунин вывел хозяев вперёд. На 47-й минуте форвард Алексей Пустозёров сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.
В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.
