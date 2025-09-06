Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Ак Барс, результат матча 6 сентября 2025 года, счет 4:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Металлург» в серии буллитов победил «Ак Барс» в первом матче сезона КХЛ
Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Маклюков (Козлов, Силантьев) – 19:35 (5x5)     2:0 Коробкин (Паливко, Джонсон) – 21:49 (5x5)     2:1 Фисенко (Бровкин) – 25:23 (4x5)     2:2 Миллер (Фисенко, Кателевский) – 41:04 (5x5)     3:2 Петунин (Пресс, Михайлис) – 44:09 (5x4)     3:3 Пустозёров (Жулин) – 46:33 (5x5)     4:3 Исхаков – 65:00    

На 20-й минуте защитник Алексей Маклюков забил первый гол в матче и вывел «Металлург» вперёд. На 22-й минуте нападающий Егор Коробкин удвоил преимущество хозяев. На 26-й минуте форвард Михаил Фисенко отыграл одну шайбу казанцев. На 42-й минуте защитник Митчелл Миллер сравнял счёт. На 45-й минуте нападающий Александр Петунин вывел хозяев вперёд. На 47-й минуте форвард Алексей Пустозёров сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
В Магнитогорске перед ареной «Металлург» прошла церемония заложения звезды Кошечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android