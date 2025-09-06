Андрей Миронов будет капитаном «Спартака» в сезоне‑2025/2026

Капитаном «Спартака» в сезоне-2025/2026 был выбран защитник Андрей Миронов, сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале. Альтернативными капитанами в новом сезоне будут защитник Дмитрий Вишневский и нападающий Павел Порядин.

31‑летний Миронов был капитаном «Спартака» и в прошлом сезоне. До перехода в стан красно-белых защитник провёл всю карьеру в московском «Динамо», где также был капитаном команды.

В первом матче в этом сезоне «Спартак» примет «Сочи». Встреча состоится в воскресенье, 7 сентября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей.