«Шанхайские Драконы» устроили шоу с драконом перед своим первым матчем в истории в КХЛ

«Шанхайские Драконы» перед своим первым матчем в истории Континентальной хоккейной лиги устроили шоу с драконом в фойе «СКА Арены» в Санкт-Петербурге, соответствующее видео опубликовала пресс-служба китайского клуба в телеграм-канале. Сегодня, 6 сентября, «Шанхайские Драконы» принимают СКА.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

Напомним, в межсезонье «Куньлунь Ред Стар» провёл ребрендинг и сменил своё название на «Шанхайских Драконов». Также китайский клуб переехал в Санкт-Петербург и сезон-2025/2026 КХЛ проведёт на «СКА Арене». СКА свои матчи будет проводить в «Ледовом дворце».