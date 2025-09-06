Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шанхайские Драконы» устроили шоу с драконом перед своим первым матчем в истории в КХЛ

«Шанхайские Драконы» устроили шоу с драконом перед своим первым матчем в истории в КХЛ
Комментарии

«Шанхайские Драконы» перед своим первым матчем в истории Континентальной хоккейной лиги устроили шоу с драконом в фойе «СКА Арены» в Санкт-Петербурге, соответствующее видео опубликовала пресс-служба китайского клуба в телеграм-канале. Сегодня, 6 сентября, «Шанхайские Драконы» принимают СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
1-й период
2 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)    

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

Напомним, в межсезонье «Куньлунь Ред Стар» провёл ребрендинг и сменил своё название на «Шанхайских Драконов». Также китайский клуб переехал в Санкт-Петербург и сезон-2025/2026 КХЛ проведёт на «СКА Арене». СКА свои матчи будет проводить в «Ледовом дворце».

Материалы по теме
Историческое событие в КХЛ! «Шанхайские Драконы» дебютируют в матче со СКА
Live
Историческое событие в КХЛ! «Шанхайские Драконы» дебютируют в матче со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android