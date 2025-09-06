«Шанхайские Драконы» устроили шоу с драконом перед своим первым матчем в истории в КХЛ
«Шанхайские Драконы» перед своим первым матчем в истории Континентальной хоккейной лиги устроили шоу с драконом в фойе «СКА Арены» в Санкт-Петербурге, соответствующее видео опубликовала пресс-служба китайского клуба в телеграм-канале. Сегодня, 6 сентября, «Шанхайские Драконы» принимают СКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
1-й период
2 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4) 1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5) 1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5) 2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)
Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.
Напомним, в межсезонье «Куньлунь Ред Стар» провёл ребрендинг и сменил своё название на «Шанхайских Драконов». Также китайский клуб переехал в Санкт-Петербург и сезон-2025/2026 КХЛ проведёт на «СКА Арене». СКА свои матчи будет проводить в «Ледовом дворце».
