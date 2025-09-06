«Добро пожаловать домой!» Фанаты ЦСКА представили баннер, посвящённый Игорю Никитину
Перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо», который проходит в эти минуты, болельщики ЦСКА вывесили баннер, посвящённый главному тренеру команды Игорю Никитину. Напомним, специалист в межсезонье покинул «Локомотив» и вернулся в армейский клуб. ЦСКА выигрывает со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
4 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Карнаухов (Полтапов) – 07:37 (5x5) 1:1 Гусев (Адамчук, Сикура) – 09:14 (5x5) 2:1 Долженков (Мингачёв, Провольнев) – 11:07 (5x5) 3:1 Гурьянов (Рой, Гарднер) – 12:48 (5x4) 4:1 Спронг (Абрамов, Саморуков) – 33:31 (5x5)
Фото: Пресс-служба КХЛ
«Игорь Валерьевич, добро пожаловать домой!» — гласит надпись на баннере.
Никитин ранее работал главным тренером ЦСКА с 2017 по 2021 год и выиграл с командой Кубок Гагарина в 2019-м. Затем он четыре года тренировал «Локомотив», с которым взял Кубок Гагарина в прошлом сезоне. В межсезонье специалист вновь возглавил ЦСКА, сменив Илью Воробьёва.
