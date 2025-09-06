«Добро пожаловать домой!» Фанаты ЦСКА представили баннер, посвящённый Игорю Никитину

Перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо», который проходит в эти минуты, болельщики ЦСКА вывесили баннер, посвящённый главному тренеру команды Игорю Никитину. Напомним, специалист в межсезонье покинул «Локомотив» и вернулся в армейский клуб. ЦСКА выигрывает со счётом 4:1.

Фото: Пресс-служба КХЛ

«Игорь Валерьевич, добро пожаловать домой!» — гласит надпись на баннере.

Никитин ранее работал главным тренером ЦСКА с 2017 по 2021 год и выиграл с командой Кубок Гагарина в 2019-м. Затем он четыре года тренировал «Локомотив», с которым взял Кубок Гагарина в прошлом сезоне. В межсезонье специалист вновь возглавил ЦСКА, сменив Илью Воробьёва.