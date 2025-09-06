ЦСКА крупно обыграл московское «Динамо» в первом дерби сезона КХЛ

Сегодня, 6 сентября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали армейцы со счётом 6:2.

За ЦСКА заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов, Кирилл Долженков, Денис Гурьянов, Даниэль Спронг, Иван Дроздов и Виталий Абрамов. В составе московского «Динамо» отличились Никита Гусев и Кирилл Адамчук.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.