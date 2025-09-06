Скидки
Хоккей Новости

Игорь Ларионов заменил вратаря СКА после шести пропущенных шайб от «Шанхайских Драконов»

Игорь Ларионов заменил вратаря СКА после шести пропущенных шайб от «Шанхайских Драконов»
В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и СКА. Идёт второй период, счёт 6:3 в пользу китайского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
3-й период
6 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4)     3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5)     4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5)     5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5)     6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5)    

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заменил вратаря после шестой пропущенной шайбы от «Шанхайских Драконов» под конец второго периода. Вместо Сергея Иванова в игру вступил Артемий Плешков. Автором шестой шайбы китайского клуба стал Макс Эллис.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

