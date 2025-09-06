Игорь Ларионов заменил вратаря СКА после шести пропущенных шайб от «Шанхайских Драконов»

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и СКА. Идёт второй период, счёт 6:3 в пользу китайского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заменил вратаря после шестой пропущенной шайбы от «Шанхайских Драконов» под конец второго периода. Вместо Сергея Иванова в игру вступил Артемий Плешков. Автором шестой шайбы китайского клуба стал Макс Эллис.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.