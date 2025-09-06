Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал поражение от «Металлурга»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Маклюков (Козлов, Силантьев) – 19:35 (5x5)     2:0 Коробкин (Паливко, Джонсон) – 21:49 (5x5)     2:1 Фисенко (Бровкин) – 25:23 (4x5)     2:2 Миллер (Фисенко, Кателевский) – 41:04 (5x5)     3:2 Петунин (Пресс, Михайлис) – 44:09 (5x4)     3:3 Пустозёров (Жулин) – 46:33 (5x5)     4:3 Исхаков – 65:00    

– Прежде всего поздравляю всех болельщиков с началом сезона. Что касается игры, то первый матч – это всегда вопрос контроля эмоций. Мы ждали от соперника активной игры, он играет дома, но в наши планы не входила разница в две шайбы. В принципе, мы выровняли игру, отыгрались с 0:2, с 3:2. Достаточно созидали, но результат определили вратари.

– На предсезонке вы поровну делили игровое время вратарей. Сейчас вы определились с первым номером?
– Перед сезоном старались всем давать сыграть: вратарям, полевым, молодёжи. Они получали игровую практику, мы – информацию. Так получилось, что окончательный состав сформировался уже в конце сборов, пару тренировок только провели в таком сочетании. Поэтому есть моменты, где нам не хватает сыгранности. В общем, мы будем смотреть на все позиции и искать разные сочетания. Во вратарской линии у нас тандем, сегодня сыграл Билялов, к следующему матчу мы проанализируем ситуацию и примем решение.

– Как оцените игровую форму Григория Денисенко? Насколько он близок к пониманию вашей системы?
– Сейчас наша задача – как можно сильнее сократить процесс адаптации и Гриши, и других ребят.

– А Брэндон Биро?
– Да, для него это тоже новая команда и новая лига, но у него было время, чтобы познакомиться с нашими требованиями. В принципе, он выполняет то, что мы просим. Но нюансов много, нужно время.

– «Ак Барс» сегодня много играл в меньшинстве. Вас порадовало, что «Металлург» не смог забить или огорчило большое количество удалений?
– Мы к каждой игре готовимся и по большинству соперника, акцентируем, как нужно сыграть. Если есть возможность контратаковать и забить, этим тоже воспользуемся. В прошлом сезоне это получалось, рассчитываем, что и в этом будет получаться, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

