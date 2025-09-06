Скидки
Главная Хоккей Новости

Торпедо — Салават Юлаев, результат матча 6 сентября 2025 года, счет 4:3, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» вырвало победу у «Салавата Юлаева» на старте сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фирстов – 15:22 (5x5)     2:0 Атанасов (Alexei Kruchinin, Гончарук) – 26:25 (5x5)     2:1 Газимов – 34:31 (5x5)     2:2 Кузнецов (Хмелевски, Стюарт) – 35:08 (5x5)     2:3 Алалыкин (Зоркин, Кузнецов) – 47:27 (5x5)     3:3 Alexei Kruchinin (Атанасов, Гончарук) – 48:57 (5x5)     4:3 Шавин (Виноградов) – 51:33 (5x5)    

В составе «Торпедо» отличились Владислав Фирстов, Василий Атанасов, Алексей Кручинин и Никита Шавин. За «Салават Юлаев» заброшенными шайбами отметились Ильдан Газимов, Максим Кузнецов и Данил Алалыкин.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
