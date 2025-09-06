«Шанхайские Драконы» одержали победу над СКА в матче с 11 голами

Сегодня, 6 сентября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали СКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали хоккеисты китайской команды со счётом 7:4.
За «Шанхайских Драконов» заброшенными шайбами отметились Паркер Фу, Никита Попугаев (дважды), Гейдж Куинни (дважды), Борна Рендулич и Макс Эллис. В составе СКА отличись Валентин Зыков, Михаил Воробьёв, Николай Голдобин и Рокко Гримальди.
Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.
- 6 сентября 2025
