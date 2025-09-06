Скидки
Кудашов — о 2:6 с ЦСКА: по щелчку пальцев мы всё отдали. Некоторые моменты необъяснимы

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:6) в первом матче нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Карнаухов (Полтапов) – 07:37 (5x5)     1:1 Гусев (Адамчук, Сикура) – 09:14 (5x5)     2:1 Долженков (Мингачёв, Провольнев) – 11:07 (5x5)     3:1 Гурьянов (Рой, Гарднер) – 12:48 (5x4)     4:1 Спронг (Абрамов, Саморуков) – 33:31 (5x5)     4:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 49:44 (5x5)     5:2 Дроздов (Карнаухов, Полтапов) – 56:43 (5x5)     6:2 Абрамов (Гарднер, Нестеров) – 59:52 (en)    

– С таким гандикапом, который мы дали ЦСКА… Мы пропускали плохие голы. Не могу сказать, что они были лёгкие, потому что соперник их заслужил. Но мы сделали подарки и плохо отработали перед своими воротами, дали преимущество сопернику и позволили ему действовать на контратаках. Был перед матчем настрой и начали первые смены нормально, но потом по щелчку пальцев мы всё отдали.

– Магомед Шараканов с конца первого периода стал появляться на льду вместо Кирилла Готовца. Это было вашей реакцией на игру Кирилла?
– Нет. Просто мы так решили.

– И тем не менее: пять голов ЦСКА выросли из грубейших индивидуальных и позиционных ошибок игроков «Динамо». Ошибался не один защитник, а почти все игроки обороны. Это стало следствием того, о чём вы предупреждали, когда говорили, что залезете на сезон, или что-то иное?
– Я не скажу, что мы были тяжёлыми по движению. Здесь, поймите правильно, это игровая дисциплина. Некоторые моменты просто необъяснимы. Когда будем разбирать, то все в команде с этим согласятся. Но будем исправляться и улучшать игровую дисциплину, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

