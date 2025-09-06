Кудашов — о 2:6 с ЦСКА: по щелчку пальцев мы всё отдали. Некоторые моменты необъяснимы

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:6) в первом матче нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– С таким гандикапом, который мы дали ЦСКА… Мы пропускали плохие голы. Не могу сказать, что они были лёгкие, потому что соперник их заслужил. Но мы сделали подарки и плохо отработали перед своими воротами, дали преимущество сопернику и позволили ему действовать на контратаках. Был перед матчем настрой и начали первые смены нормально, но потом по щелчку пальцев мы всё отдали.

– Магомед Шараканов с конца первого периода стал появляться на льду вместо Кирилла Готовца. Это было вашей реакцией на игру Кирилла?

– Нет. Просто мы так решили.

– И тем не менее: пять голов ЦСКА выросли из грубейших индивидуальных и позиционных ошибок игроков «Динамо». Ошибался не один защитник, а почти все игроки обороны. Это стало следствием того, о чём вы предупреждали, когда говорили, что залезете на сезон, или что-то иное?

– Я не скажу, что мы были тяжёлыми по движению. Здесь, поймите правильно, это игровая дисциплина. Некоторые моменты просто необъяснимы. Когда будем разбирать, то все в команде с этим согласятся. Но будем исправляться и улучшать игровую дисциплину, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.