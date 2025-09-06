Скидки
Мингачёв вылетал за борт, Кудашов разбирался с судьёй. Яркие фото разгромной победы ЦСКА

ЦСКА — «Динамо»
6 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал крупную победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Игоря Никитина.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

