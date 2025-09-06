В московском «Динамо» назвали срок возвращения в строй канадского лидера клуба

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от ЦСКА (2:6) рассказал о состоянии канадского лидера команды нападающего Седрика Пакетта и ответил, когда хоккеист вернётся в строй.

– Расскажите, пожалуйста, о состоянии Седрика Пакетта.

– С ним всё нормально.

– Когда он вернётся?

– Возможно, в следующей игре.

– С чем связываете, что снова тяжело начинаете ещё один сезон?

– Это комплекс. Там очень много всегда. Сначала была физика, потом невыполнение каких-то моментов. Когда команда проигрывает, тогда не бывает чего-то одного, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.