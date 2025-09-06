Скидки
В московском «Динамо» назвали срок возвращения в строй канадского лидера клуба

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от ЦСКА (2:6) рассказал о состоянии канадского лидера команды нападающего Седрика Пакетта и ответил, когда хоккеист вернётся в строй.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Карнаухов (Полтапов) – 07:37 (5x5)     1:1 Гусев (Адамчук, Сикура) – 09:14 (5x5)     2:1 Долженков (Мингачёв, Провольнев) – 11:07 (5x5)     3:1 Гурьянов (Рой, Гарднер) – 12:48 (5x4)     4:1 Спронг (Абрамов, Саморуков) – 33:31 (5x5)     4:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 49:44 (5x5)     5:2 Дроздов (Карнаухов, Полтапов) – 56:43 (5x5)     6:2 Абрамов (Гарднер, Нестеров) – 59:52 (en)    

– Расскажите, пожалуйста, о состоянии Седрика Пакетта.
– С ним всё нормально.

– Когда он вернётся?
– Возможно, в следующей игре.

– С чем связываете, что снова тяжело начинаете ещё один сезон?
– Это комплекс. Там очень много всегда. Сначала была физика, потом невыполнение каких-то моментов. Когда команда проигрывает, тогда не бывает чего-то одного, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

