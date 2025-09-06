Скидки
Хоккей

Слепышев — о снова тяжёлом старте сезона для «Динамо»: хотели избежать, но пока тяжело

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев подвёл итоги матча нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (2:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Карнаухов (Полтапов) – 07:37 (5x5)     1:1 Гусев (Адамчук, Сикура) – 09:14 (5x5)     2:1 Долженков (Мингачёв, Провольнев) – 11:07 (5x5)     3:1 Гурьянов (Рой, Гарднер) – 12:48 (5x4)     4:1 Спронг (Абрамов, Саморуков) – 33:31 (5x5)     4:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 49:44 (5x5)     5:2 Дроздов (Карнаухов, Полтапов) – 56:43 (5x5)     6:2 Абрамов (Гарднер, Нестеров) – 59:52 (en)    

— Вы правильно сказали, что мы допустили много индивидуальных ошибок. Здесь надо разобраться. Принимали сегодня неправильные решения. Может быть, это связано с тем, что первая игра. Делали ошибки, которые соперник сразу реализовывал.

– Алексей Кудашов и перед прошлым сезоном откровенно предупреждал, что старт сезона будет тяжёлым. Так оно и получилось. В этом году он снова говорил, что команда залезет на сезон. Как это ощущается изнутри?
– Да, мы разговаривали и внутри коллектива, и с тренерским штабом. Предсезонка была тяжёлой, закладывали фундамент на сезон. Скажем так, мы ожидали этого, проговаривали это – хотели избежать, но пока что приходится тяжело.

– Сегодня могли вернуться в игру благодаря большинству, но пока совсем никак. Ещё не отрабатывали этот компонент?
– Нет, мы отрабатывали этот момент. Естественно, что он нас беспокоит. Но опять же, я повторюсь, что может быть и к лучшему, что эти проблемы возникают сейчас, на старте сезона. У нас достаточно времени, чтобы всё исправить.

– Злой настрой на «Сочи»?
– Конечно. Тем более будет домашняя игра. Естественно, что мы выйдем совсем по-другому, — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

