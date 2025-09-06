Слепышев — о снова тяжёлом старте сезона для «Динамо»: хотели избежать, но пока тяжело

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев подвёл итоги матча нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (2:6).

— Вы правильно сказали, что мы допустили много индивидуальных ошибок. Здесь надо разобраться. Принимали сегодня неправильные решения. Может быть, это связано с тем, что первая игра. Делали ошибки, которые соперник сразу реализовывал.

– Алексей Кудашов и перед прошлым сезоном откровенно предупреждал, что старт сезона будет тяжёлым. Так оно и получилось. В этом году он снова говорил, что команда залезет на сезон. Как это ощущается изнутри?

– Да, мы разговаривали и внутри коллектива, и с тренерским штабом. Предсезонка была тяжёлой, закладывали фундамент на сезон. Скажем так, мы ожидали этого, проговаривали это – хотели избежать, но пока что приходится тяжело.

– Сегодня могли вернуться в игру благодаря большинству, но пока совсем никак. Ещё не отрабатывали этот компонент?

– Нет, мы отрабатывали этот момент. Естественно, что он нас беспокоит. Но опять же, я повторюсь, что может быть и к лучшему, что эти проблемы возникают сейчас, на старте сезона. У нас достаточно времени, чтобы всё исправить.

– Злой настрой на «Сочи»?

– Конечно. Тем более будет домашняя игра. Естественно, что мы выйдем совсем по-другому, — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.