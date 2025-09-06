Слепышев — о ЦСКА: в прошлом году одна команда, сейчас вернулся Никитин. Знаем его почерк

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев после поражения от ЦСКА (2:6) высказался об игре армейской команды.
– На сегодняшний матч вышли с литерой ассистента капитана. Насколько это приятно?
– Волнения нет. У нас было голосование в команде. Ребята выбрали. Большое им спасибо за доверие. Мне нужно его оправдывать.
– В ЦСКА вы здорово выступали, выигрывали с ними Кубки Гагарина. Как вам их команда со стороны?
– Понятно, что какие-то эмоции всё равно остаются, потому что провёл там шесть лет. Но уже прошёл год, второй сезон я в «Динамо», поэтому уже меньше.
– Что скажете по их игре?
– В том году была одна команда, сейчас вернулся Игорь Валерьевич [Никитин]. Мы знаем его почерк, поэтому знали, чего ожидать от его команды. Они молодцы, — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
