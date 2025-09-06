Скидки
Главная Хоккей Новости

Слепышев — о ЦСКА: в прошлом году одна команда, сейчас вернулся Никитин. Знаем его почерк

Слепышев — о ЦСКА: в прошлом году одна команда, сейчас вернулся Никитин. Знаем его почерк
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев после поражения от ЦСКА (2:6) высказался об игре армейской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Карнаухов (Полтапов) – 07:37 (5x5)     1:1 Гусев (Адамчук, Сикура) – 09:14 (5x5)     2:1 Долженков (Мингачёв, Провольнев) – 11:07 (5x5)     3:1 Гурьянов (Рой, Гарднер) – 12:48 (5x4)     4:1 Спронг (Абрамов, Саморуков) – 33:31 (5x5)     4:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 49:44 (5x5)     5:2 Дроздов (Карнаухов, Полтапов) – 56:43 (5x5)     6:2 Абрамов (Гарднер, Нестеров) – 59:52 (en)    

– На сегодняшний матч вышли с литерой ассистента капитана. Насколько это приятно?
– Волнения нет. У нас было голосование в команде. Ребята выбрали. Большое им спасибо за доверие. Мне нужно его оправдывать.

– В ЦСКА вы здорово выступали, выигрывали с ними Кубки Гагарина. Как вам их команда со стороны?
– Понятно, что какие-то эмоции всё равно остаются, потому что провёл там шесть лет. Но уже прошёл год, второй сезон я в «Динамо», поэтому уже меньше.

– Что скажете по их игре?
– В том году была одна команда, сейчас вернулся Игорь Валерьевич [Никитин]. Мы знаем его почерк, поэтому знали, чего ожидать от его команды. Они молодцы, — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
