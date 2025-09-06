Никитин: отчасти согласен с Кудашовым. Не показали феерическую игру — реализовали моменты

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над московским «Динамо» (6:2) в матче нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Первая игра, нервозность, Спенсер [Мартин] здорово выручил, хороший гол забили. Поддержка была отличная, ребята молодчики.

– Важно ли было начать новую главу в ЦСКА именно с победы?

– Опыт подсказывает, что лучше всего закончить победой. Победа сегодня не была самоцелью. Просто мы ребятам говорили, что только сильная команда может через каждую игру расти. Это непросто. Не нужно переоценивать ситуацию.

– Алексей Кудашов сказал, что большая часть голов была забита из-за глупейших ошибок его команды. Согласны ли вы с этим?

– Честно говоря, никогда не слежу за тем, что делает соперник. Отчасти согласен с Алексеем Николаевичем. Понимаю, сейчас сказал ребятам, они тоже это понимают, что не сыграли какую-то феерическую игру. Да, реально хорошо использовали моменты, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.