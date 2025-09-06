Никитин: честно говоря, баннер не видел. Был сосредоточен на игре. Работа такая
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что не видел посвящённый ему баннер, который представили болельщики армейской команды перед матчем с московским «Динамо» (6:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Карнаухов (Полтапов) – 07:37 (5x5) 1:1 Гусев (Адамчук, Сикура) – 09:14 (5x5) 2:1 Долженков (Мингачёв, Провольнев) – 11:07 (5x5) 3:1 Гурьянов (Рой, Гарднер) – 12:48 (5x4) 4:1 Спронг (Абрамов, Саморуков) – 33:31 (5x5) 4:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 49:44 (5x5) 5:2 Дроздов (Карнаухов, Полтапов) – 56:43 (5x5) 6:2 Абрамов (Гарднер, Нестеров) – 59:52 (en)
– Видели ли вы баннер, посвящённый вам?
– Честно говоря, нет. Был сосредоточен на игре. Работа такая.
– Испытывали ли волнение перед возвращением в ЦСКА? Перед трибунами, которые вас тепло приняли?
– Волнение вообще есть в сезоне перед каждой игрой. Это зачастую помогало. Сегодня пытался сосредоточиться на работе, чтобы не было лишних мыслей. Конечно, поддержка приятна, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
