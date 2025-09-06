Никитин: честно говоря, баннер не видел. Был сосредоточен на игре. Работа такая

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что не видел посвящённый ему баннер, который представили болельщики армейской команды перед матчем с московским «Динамо» (6:2).

– Видели ли вы баннер, посвящённый вам?

– Честно говоря, нет. Был сосредоточен на игре. Работа такая.

– Испытывали ли волнение перед возвращением в ЦСКА? Перед трибунами, которые вас тепло приняли?

– Волнение вообще есть в сезоне перед каждой игрой. Это зачастую помогало. Сегодня пытался сосредоточиться на работе, чтобы не было лишних мыслей. Конечно, поддержка приятна, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.