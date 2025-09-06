Скидки
Хоккей

Никитин: честно говоря, баннер не видел. Был сосредоточен на игре. Работа такая

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что не видел посвящённый ему баннер, который представили болельщики армейской команды перед матчем с московским «Динамо» (6:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Карнаухов (Полтапов) – 07:37 (5x5)     1:1 Гусев (Адамчук, Сикура) – 09:14 (5x5)     2:1 Долженков (Мингачёв, Провольнев) – 11:07 (5x5)     3:1 Гурьянов (Рой, Гарднер) – 12:48 (5x4)     4:1 Спронг (Абрамов, Саморуков) – 33:31 (5x5)     4:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 49:44 (5x5)     5:2 Дроздов (Карнаухов, Полтапов) – 56:43 (5x5)     6:2 Абрамов (Гарднер, Нестеров) – 59:52 (en)    

– Видели ли вы баннер, посвящённый вам?
– Честно говоря, нет. Был сосредоточен на игре. Работа такая.

– Испытывали ли волнение перед возвращением в ЦСКА? Перед трибунами, которые вас тепло приняли?
– Волнение вообще есть в сезоне перед каждой игрой. Это зачастую помогало. Сегодня пытался сосредоточиться на работе, чтобы не было лишних мыслей. Конечно, поддержка приятна, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Комментарии
Новости. Хоккей
