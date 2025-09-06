Игорь Никитин: я состоялся как главный тренер в ЦСКА. Ярославль – это отдельная веха

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что состоялся как главный тренер в армейском клубе и назвал время в «Локомотиве» отдельной вехой своей карьеры.

«Географически я родился в Усть-Каменногорске. Сейчас живу здесь уже давно. Я состоялся как главный тренер в ЦСКА, здесь первые победы были. Поэтому трудно переоценить, хотя с благодарностью вспоминаю и Омск, и Новосибирск, и, естественно, Ярославль – это отдельная веха. Без прошлого нет будущего», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Никитин ранее работал главным тренером ЦСКА с 2017 по 2021 год и выиграл с командой Кубок Гагарина в 2019-м. Затем он четыре года тренировал «Локомотив», с которым взял Кубок Гагарина в прошлом сезоне. В межсезонье специалист вновь возглавил ЦСКА, сменив Илью Воробьёва.