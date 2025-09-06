15 141 зритель посетил матч «Шанхайские Драконы» — СКА на «СКА Арене»

15 141 зритель посетил матч «Шанхайских Драконов» со СКА на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба китайского клуба. Сегодня, 6 сентября, «Драконы» обыграли команду под руководством Игоря Ларионова (7:4) в матче нового регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, в межсезонье «Куньлунь Ред Стар» провёл ребрендинг и сменил своё название на «Шанхайских Драконов». Также китайский клуб переехал в Санкт-Петербург и сезон-2025/2026 КХЛ проведёт на «СКА Арене». СКА свои матчи будет проводить в «Ледовом дворце».

8 сентября команда под руководством Жерара Галлана примет «Адмирал», СКА отправится на выезд к «Торпедо».