15 141 зритель посетил матч «Шанхайские Драконы» — СКА на «СКА Арене»
15 141 зритель посетил матч «Шанхайских Драконов» со СКА на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба китайского клуба. Сегодня, 6 сентября, «Драконы» обыграли команду под руководством Игоря Ларионова (7:4) в матче нового регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Карнаухов (Полтапов) – 07:37 (5x5)     1:1 Гусев (Адамчук, Сикура) – 09:14 (5x5)     2:1 Долженков (Мингачёв, Провольнев) – 11:07 (5x5)     3:1 Гурьянов (Рой, Гарднер) – 12:48 (5x4)     4:1 Спронг (Абрамов, Саморуков) – 33:31 (5x5)     4:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 49:44 (5x5)     5:2 Дроздов (Карнаухов, Полтапов) – 56:43 (5x5)     6:2 Абрамов (Гарднер, Нестеров) – 59:52 (en)    

Напомним, в межсезонье «Куньлунь Ред Стар» провёл ребрендинг и сменил своё название на «Шанхайских Драконов». Также китайский клуб переехал в Санкт-Петербург и сезон-2025/2026 КХЛ проведёт на «СКА Арене». СКА свои матчи будет проводить в «Ледовом дворце».

8 сентября команда под руководством Жерара Галлана примет «Адмирал», СКА отправится на выезд к «Торпедо».

