Главный тренер «Металлурга» Разин высказался о победе над «Ак Барсом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Всех с началом сезона, во-первых. Думаю, что предстоит интересный чемпионат, и сегодняшняя игра это подтвердила — было много голевых моментов. Жалко, что сами себе придумали сложности. При счёте 2:0 играли солидно, потом чуть не хватило концентрации. Первый гол пропущенный, особенно третий, придумали себе сами. Но всё равно победа есть победа: она всегда с положительными эмоциями, так что идём дальше.

— Когда казалось, что распечатали в концовке первого периода, и тут же в дебюте второго забили «из раздевалки» и «в раздевалку». Казалось, что нашли ключи и должны были дожимать. Что дальше пошло не так? В какой момент произошёл слом?

— Глупейшая ошибка. Как говорится, есть ещё один тренер — счёт на табло. В моменте, где можно было не рисковать, мы начали рисковать. Этот гол, конечно, дал «Ак Барсу» сил, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».