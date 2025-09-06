Главный тренер СКА Ларионов прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов»
Главный тренер санкт-петербургского СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от «Шанхайских Драконов» (4:7) в первом матче нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4) 1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5) 1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5) 2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5) 2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4) 3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5) 4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5) 5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5) 6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5) 6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5) 7:4 Куинни – 59:05 (en)
— Хотелось бы сыграть лучше, забили четыре, пропустили семь – слишком много. Но для этого есть день, чтобы переварить и двигаться дальше.
— Три пропущенных гола при 3:3 за 83 секунды, что произошло?
— Трудно это объяснить по горячим следам. Первый матч всегда эмоциональный. Надо посмотреть ещё раз внимательно, с холодной головой, сделать выводы и принять решения, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Комментарии
