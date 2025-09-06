Главный тренер СКА Ларионов прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов»

Главный тренер санкт-петербургского СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от «Шанхайских Драконов» (4:7) в первом матче нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Хотелось бы сыграть лучше, забили четыре, пропустили семь – слишком много. Но для этого есть день, чтобы переварить и двигаться дальше.

— Три пропущенных гола при 3:3 за 83 секунды, что произошло?

— Трудно это объяснить по горячим следам. Первый матч всегда эмоциональный. Надо посмотреть ещё раз внимательно, с холодной головой, сделать выводы и принять решения, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.