Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер СКА Ларионов объяснил замену вратаря Иванова в игре с «Шанхайскими Драконами»

Тренер СКА Ларионов объяснил замену вратаря Иванова в игре с «Шанхайскими Драконами»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил, почему принял решение заменить вратаря Сергея Иванова в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4)     3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5)     4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5)     5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5)     6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5)     6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5)     7:4 Куинни – 59:05 (en)    

— Замена Иванова – больше психологический момент?
— Ты не узнаешь силу и надёжность вратаря, пока не дашь ему пройти через сложные моменты. Два, три гола — менять нет смысла, ты хочешь понять, как вратарь будет реагировать, бороться внутри себя, держаться в игре. Это сложная позиция, тем более парень молодой. Это часть процесса. Осознанно пошли на то, чтобы у нас были российские вратари. Показывать пальцем на игрока никогда не будем. Иванов – сильный парень, он найдёт в себе силы всё забыть как можно быстрее, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Главный тренер СКА Ларионов прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android