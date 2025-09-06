Тренер СКА Ларионов объяснил замену вратаря Иванова в игре с «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил, почему принял решение заменить вратаря Сергея Иванова в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:7).

— Замена Иванова – больше психологический момент?

— Ты не узнаешь силу и надёжность вратаря, пока не дашь ему пройти через сложные моменты. Два, три гола — менять нет смысла, ты хочешь понять, как вратарь будет реагировать, бороться внутри себя, держаться в игре. Это сложная позиция, тем более парень молодой. Это часть процесса. Осознанно пошли на то, чтобы у нас были российские вратари. Показывать пальцем на игрока никогда не будем. Иванов – сильный парень, он найдёт в себе силы всё забыть как можно быстрее, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.