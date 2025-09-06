Галлан высказался о победе «Шанхайских Драконов» над СКА на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над СКА (7:4) в матче нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Очень хорошая игра, мы рады нашей победе. Ребята здорово сыграли, забили много голов, повеселились, [понравилась] игра в такой хоккей. Доволен количеством болельщиков, как подготовили арену, раздевалку. Довольны нашей работой на протяжении прошлой недели.

Мы понимали, что это будет особый матч, так как наш соперник также из Санкт-Петербурга. Дерби этого города. Мы здорово сыграли. Забили семь голов, что не может не радовать, но и соперник создавал нам достаточно работы в обороне, они здорово действовали. Доволен отдачей наших хоккеистов», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.