Галлан высказался о победе «Шанхайских Драконов» над СКА на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над СКА (7:4) в матче нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4)     3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5)     4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5)     5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5)     6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5)     6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5)     7:4 Куинни – 59:05 (en)    

«Очень хорошая игра, мы рады нашей победе. Ребята здорово сыграли, забили много голов, повеселились, [понравилась] игра в такой хоккей. Доволен количеством болельщиков, как подготовили арену, раздевалку. Довольны нашей работой на протяжении прошлой недели.

Мы понимали, что это будет особый матч, так как наш соперник также из Санкт-Петербурга. Дерби этого города. Мы здорово сыграли. Забили семь голов, что не может не радовать, но и соперник создавал нам достаточно работы в обороне, они здорово действовали. Доволен отдачей наших хоккеистов», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

