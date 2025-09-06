Галлан рассказал о девизе «Шанхайских Драконов» на сезон

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан заявил, что команда начала свою подготовку позже остальных, но это не должно служить оправданием. Сегодня, 6 сентября, китайская команда обыграла СКА со счётом 7:4 в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Наш девиз – никаких оправданий. Мы поздно начали тренировочную подготовку, многие ребята пришли позже, тренеры также пришли позже привычного, у нас было всего две недели на то, чтобы собрать команду. Но это не должно быть оправданием. Мы должны делать всё возможное и показывать максимальный результат», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.