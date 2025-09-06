Ларионов: в «Ледовом» СКА выигрывал Кубки Гагарина, мы должны это продолжить

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о возвращении команды в «Ледовый дворец». Напомним, в этом сезоне новая «СКА Арена» является домашним стадионом «Шанхайских Драконов».

— Нет сожаления, что проводите сезон не на «СКА Арене»?

— Решение было принято, оно вне нашего контроля. Конечно, здесь шикарный стадион, но на любой арене должна быть полная отдача, огонь, страсть, неуступчивость. Эти элементы надо будет подтянуть.

— Ваше мнение по арене учитывалось?

— Обычно это вне моей тренерской работы. Это решение принимали наверху. Какие-то детали я знаю, но сейчас уже говорить об этом нет смысла. Что есть, то есть, мы будем считать своим домом «Ледовый», который должны привести в порядок к первому матчу. Там многое поменяется, это будет наша домашняя арена, надеюсь, там будет очень трудно играть нашим соперникам. Это будет посыл команде, это то место, где СКА выигрывал Кубки Гагарина, мы должны это продолжить, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.