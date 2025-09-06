Ларионов — о 18:36 по хитам: сегодня в СКА не было людей, кто взял бы на себя эту роль

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Шанхайских Драконов» (4:7) объяснил, почему команда проиграла по силовым приёмам.

— По силовым проиграли 18:38, в чём причина?

— Мы играли с североамериканской командой. Соглашусь, что этот элемент должен быть доработан. Хоккей изменился, мы стараемся больше играть клюшкой. Не было задачи с кем-то сыграть жёстко, но у нас должны быть люди, которые могут взять на себя такую роль. Сегодня этого не было. Не будем сразу критично относиться к игрокам, это первая игра, мы все эти вещи уже обсудили в раздевалке, как и пропущенные голы. Мы завтра покажем и это, и хорошие моменты.

Психология – важная часть, нельзя идти в следующий матч с тревогой в груди. Ни один матч не будет лёгким, пока мы не будем доминировать, играть все 60 минут на хорошем уровне. Этого мы хотим добиться от команды.

— Что положительного можно вынести из сегодня?

— Понравилось движение шайбы, большинство. Было несколько очень хороших атак с быстрыми передачами от защитников нападающим. Были моменты, когда мы с места отбора быстро доводили шайбу и с места отбора проводили быстрые контратаки, которые могли завершиться голом. Была очень сильная комбинация от Короткого и Романова, это бросковый момент. Мы хотим видеть быстроту передачи и мысли, пока соперник перегруппировывается, мы должны сразу атаковать. Таких моментов должно быть больше, с этого начнём завтра собрание.

— Чего не хватило, чтобы дожать в третьем периоде?

— Удачи, времени. Была штанга, перекладина, очень хорошие моменты. Сказали ребятам в перерыве – давайте дадим людям радость и надежду. Старались, были моменты, но всегда нужна удача, чтобы это реализовать. Главное, что мы близки. Молодёжь, которая играла сегодня первые матчи – Поляков, Романов, Дишковский… Им нужно время. Сделаем небольшие корректировки, может, разбавим молодёжь опытными игроками. Надеюсь, эти ребята ещё порадуют всех игрой и победами, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.