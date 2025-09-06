Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов — о 18:36 по хитам: сегодня в СКА не было людей, кто взял бы на себя эту роль

Ларионов — о 18:36 по хитам: сегодня в СКА не было людей, кто взял бы на себя эту роль
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Шанхайских Драконов» (4:7) объяснил, почему команда проиграла по силовым приёмам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4)     3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5)     4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5)     5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5)     6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5)     6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5)     7:4 Куинни – 59:05 (en)    

— По силовым проиграли 18:38, в чём причина?
— Мы играли с североамериканской командой. Соглашусь, что этот элемент должен быть доработан. Хоккей изменился, мы стараемся больше играть клюшкой. Не было задачи с кем-то сыграть жёстко, но у нас должны быть люди, которые могут взять на себя такую роль. Сегодня этого не было. Не будем сразу критично относиться к игрокам, это первая игра, мы все эти вещи уже обсудили в раздевалке, как и пропущенные голы. Мы завтра покажем и это, и хорошие моменты.

Психология – важная часть, нельзя идти в следующий матч с тревогой в груди. Ни один матч не будет лёгким, пока мы не будем доминировать, играть все 60 минут на хорошем уровне. Этого мы хотим добиться от команды.

— Что положительного можно вынести из сегодня?
— Понравилось движение шайбы, большинство. Было несколько очень хороших атак с быстрыми передачами от защитников нападающим. Были моменты, когда мы с места отбора быстро доводили шайбу и с места отбора проводили быстрые контратаки, которые могли завершиться голом. Была очень сильная комбинация от Короткого и Романова, это бросковый момент. Мы хотим видеть быстроту передачи и мысли, пока соперник перегруппировывается, мы должны сразу атаковать. Таких моментов должно быть больше, с этого начнём завтра собрание.

— Чего не хватило, чтобы дожать в третьем периоде?
— Удачи, времени. Была штанга, перекладина, очень хорошие моменты. Сказали ребятам в перерыве – давайте дадим людям радость и надежду. Старались, были моменты, но всегда нужна удача, чтобы это реализовать. Главное, что мы близки. Молодёжь, которая играла сегодня первые матчи – Поляков, Романов, Дишковский… Им нужно время. Сделаем небольшие корректировки, может, разбавим молодёжь опытными игроками. Надеюсь, эти ребята ещё порадуют всех игрой и победами, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
«Шанхай» показал СКА, кто в Петербурге хозяин! «Драконы» сокрушили армейцев за 83 секунды
Видео
«Шанхай» показал СКА, кто в Петербурге хозяин! «Драконы» сокрушили армейцев за 83 секунды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android