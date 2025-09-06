Галлан оценил важность победы в первом матче в истории «Шанхайских Драконов»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан поделился своими эмоциями от победы в первом матче в истории клуба. Сегодня, 6 сентября, китайский клуб одержал победу над СКА со счётом 7:4.

«Рад оказаться частью этой истории. Важно, что мы выиграли, очень важно было победить в первом матче в истории клуба. У нас большой план на этот сезон, и этот матч стал маленьким шагом к нашей большой цели», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в межсезонье «Куньлунь Ред Стар» провёл ребрендинг и сменил своё название на «Шанхайских Драконов». Также китайский клуб переехал в Санкт-Петербург и сезон-2025/2026 КХЛ проводит на «СКА Арене». СКА свои матчи будет проводить в «Ледовом дворце».