Главная Хоккей Новости

Галлан: мы будем играть примерно в том же стиле, но надеюсь, что добавим в защите

Галлан: мы будем играть примерно в том же стиле, но надеюсь, что добавим в защите
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после победы над СКА (7:4) рассказал, в каком стиле будет играть его команда в этом сезоне КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4)     3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5)     4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5)     5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5)     6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5)     6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5)     7:4 Куинни – 59:05 (en)    

«Мы будем играть примерно в том же стиле, но надеюсь, что добавим в защите. Были проблемы в обороне, но я доволен игрой команды в первом матче чемпионата, единственное, нужно добавить в оборонительных действиях.

СКА вёл в счёте, но я всегда говорю команде, важно, не кто забросил первую шайбу, а кто последнюю и выиграл матч. Мы не стали менять свой план, несмотря на голы соперника, действовали согласно своему плану и будем продолжать действовать в том же ключе. Нужно отдать должное сопернику за его активность», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

