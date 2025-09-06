Галлан: мы будем играть примерно в том же стиле, но надеюсь, что добавим в защите

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после победы над СКА (7:4) рассказал, в каком стиле будет играть его команда в этом сезоне КХЛ.

«Мы будем играть примерно в том же стиле, но надеюсь, что добавим в защите. Были проблемы в обороне, но я доволен игрой команды в первом матче чемпионата, единственное, нужно добавить в оборонительных действиях.

СКА вёл в счёте, но я всегда говорю команде, важно, не кто забросил первую шайбу, а кто последнюю и выиграл матч. Мы не стали менять свой план, несмотря на голы соперника, действовали согласно своему плану и будем продолжать действовать в том же ключе. Нужно отдать должное сопернику за его активность», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.