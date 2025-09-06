Скидки
Главная Хоккей Новости

«Вопрос на злобу дня». Ларионов — о том, что игроки СКА не бросали из очевидных ситуаций

«Вопрос на злобу дня». Ларионов — о том, что игроки СКА не бросали из очевидных ситуаций
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру своей команды в первом матче сезона с «Шанхайскими Драконами» (4:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)     2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4)     3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5)     4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5)     5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5)     6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5)     6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5)     7:4 Куинни – 59:05 (en)    

— Довольны ли работой бригады большинства?
— У нас хватает мастерства, хватает волшебников в этих двух линиях. Радует, что ребята двигают шайбу. Этот элемент игры очень важен. Я им сказал перед матчем, что вчера в матче «Локомотива» и «Трактора» было много удалений. Все входят в сезон, и судьи тоже, этим нужно пользоваться.

— В первом матче нужно сделать скидку, что команда ещё не освоилась при новом тренере?
— Не хотел бы, чтобы акцент был на мне, я часть команды. Наши требования отличаются от предыдущих, но ссылаться на это… Понятно, что нужно время, чтобы появилась правильная «химия». Расстраиваться из-за одного матча? Мы должны играть от начала до конца, правильно, результативно. Остальное постараюсь донести ребятам в частных беседах, чтобы они были спокойны, что у них есть мой локоть, чтобы поддержать.

— Когда команда не бросает из очевидных ситуаций в матче, какое упражнение на следующий день даёт тренер?
— Вопрос на злобу дня. Мы хотим, чтобы они бросали. Нам нужны голы с подставления, с помехой. Но начинается игра, ребята где-то перестраховываются. Ещё раз посмотрим эти элементы. Красивые голы мы умеем забивать, нам нужны и не самые красивые голы и научиться выигрывать матчи, когда соперник глубоко играет в обороне. Мы не хотим быть прямолинейными, не хотим играть навалом, но порой неожиданный бросок с помехой играет большую роль. Не сомневаюсь, вы увидите такие голы в ближайших матчах, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Шанхай» показал СКА, кто в Петербурге хозяин! «Драконы» сокрушили армейцев за 83 секунды
«Шанхай» показал СКА, кто в Петербурге хозяин! «Драконы» сокрушили армейцев за 83 секунды
