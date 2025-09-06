«Вопрос на злобу дня». Ларионов — о том, что игроки СКА не бросали из очевидных ситуаций

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру своей команды в первом матче сезона с «Шанхайскими Драконами» (4:7).

— Довольны ли работой бригады большинства?

— У нас хватает мастерства, хватает волшебников в этих двух линиях. Радует, что ребята двигают шайбу. Этот элемент игры очень важен. Я им сказал перед матчем, что вчера в матче «Локомотива» и «Трактора» было много удалений. Все входят в сезон, и судьи тоже, этим нужно пользоваться.

— В первом матче нужно сделать скидку, что команда ещё не освоилась при новом тренере?

— Не хотел бы, чтобы акцент был на мне, я часть команды. Наши требования отличаются от предыдущих, но ссылаться на это… Понятно, что нужно время, чтобы появилась правильная «химия». Расстраиваться из-за одного матча? Мы должны играть от начала до конца, правильно, результативно. Остальное постараюсь донести ребятам в частных беседах, чтобы они были спокойны, что у них есть мой локоть, чтобы поддержать.

— Когда команда не бросает из очевидных ситуаций в матче, какое упражнение на следующий день даёт тренер?

— Вопрос на злобу дня. Мы хотим, чтобы они бросали. Нам нужны голы с подставления, с помехой. Но начинается игра, ребята где-то перестраховываются. Ещё раз посмотрим эти элементы. Красивые голы мы умеем забивать, нам нужны и не самые красивые голы и научиться выигрывать матчи, когда соперник глубоко играет в обороне. Мы не хотим быть прямолинейными, не хотим играть навалом, но порой неожиданный бросок с помехой играет большую роль. Не сомневаюсь, вы увидите такие голы в ближайших матчах, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.