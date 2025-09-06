Ларионов: в отдаче никого в СКА не упрекну, но нужно больше огня в борьбе за шайбу

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Шанхайских Драконов» (4:7) заявил, что не будет упрекать своих игроков в отдаче.

— Не скажу, что кого-то можно упрекнуть в отдаче. Может, нужно чуть больше огня в борьбе за шайбу. Два гола нам забивали, когда группа игроков просто играли клюшкой. Это не отдача, а ответственность, когда надо подставить тело, сыграть жёстко. Мы уже об этом сказали, мы это подтянем.

— Стартовый мандраж существует?

— Конечно. Неважно, сколько ты в этом бизнесе, первая игра всегда непростая. Но ссылаться на стресс мы не хотим. Давайте просто забудем этот вечер и будем двигаться дальше, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.