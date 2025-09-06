Ларионов: до вчера не знал, кто играл с «Локомотивом» в финале. Помню только чемпиона

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что не помнил, кто играл в финале Кубка Гагарина — 2025 с «Локомотивом».

— У кого больше шансов быстрее стать тренером «Детройта»?

— Мне надо поговорить с Айзерманом. Они уже шесть лет не попадают в плей-офф. Это интересный вопрос. Там много было выиграно, я люблю этот город, этих людей, но ответить на этот вопрос пока не могу. У меня одна цель, она понятна, я это озвучил руководству, что мы здесь для того, чтобы сделать хорошее дело, а это Кубок Гагарина. До вчерашнего дня я не знал, кто играл в финале с «Локомотивом». Вторых не помню, только чемпиона. Для этого я здесь, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В финале Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» со счётом 4-1 в серии.