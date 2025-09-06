Ларионов рассказал, когда Бландизи дебютирует за СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос, когда новичок команды нападающий Джозеф Бландизи дебютирует за клуб.

— Готов ли Бландизи ехать на выезд и какая у него будет роль?

— Джо вчера прилетел, планировал сегодня играть. Не успели зарегистрировать его контракт, он получил разрешение на работу. Утром он работал индивидуально. Завтра он потренируется. Он горит желанием, мы не хотим форсировать, потому что разница во времени, он только приехал после свадьбы. Он приехал в хорошей форме, но это не говорит о том, что форма игровая. Планируем его завтра запустить и дать ему ограниченное время в следующем матче, ввести его плавно. Ему важно посмотреть команду, повариться в коллективе. Думаю, он нам поможет. Интересный парень, с чувством юмора, итальянец. Ему пока нравится всё, особенно еда в «Хоккейном городе».

Это человек, который там, где горячо, где броски, любит играть под воротами. Такой человек необходим для голов с добивания, с помехой, из-за ворот, для мусорных голов. Ещё он компанейский парень, видно, что он счастлив быть в этой команде. Он быстро находит общий язык с ребятами. Когда у игрока есть такая харизма, ты веришь в него. Мы найдём ему правильное место, чтобы он быстрее адаптировался и начал приносить результат, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.