Хоккей

«Нельзя так медленно начинать». Защитник «Ак Барса» Миллер — о поражении от «Металлурга»

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о стартовом матче нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (3:4 Б).

06 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Маклюков (Козлов, Силантьев) – 19:35 (5x5)     2:0 Коробкин (Паливко, Джонсон) – 21:49 (5x5)     2:1 Фисенко (Бровкин) – 25:23 (4x5)     2:2 Миллер (Фисенко, Кателевский) – 41:04 (5x5)     3:2 Петунин (Пресс, Михайлис) – 44:09 (5x4)     3:3 Пустозёров (Жулин) – 46:33 (5x5)     4:3 Исхаков – 65:00    

– Как вам матч?
– Первая наша игра, рад оказаться здесь с обновлённой командой. Много как положительных, так и отрицательных моментов, посмотрим, что будет дальше.

– С чем связано тяжёлое начало матча?
– Очень медленно начали, совсем не так, как хотели. Хороший урок для нас, двигаемся дальше. Нельзя так медленно начинать, нужно поменьше удаляться и быть более ответственными.

– Расскажите о своём голе.
– Бросил, удачно отскочила и зашла.

– Во втором матче сыграете с «Авангардом». Что можете сказать о сопернике?
– Ещё одна проверка для нас. Их арена – одна из моих самых любимых, уже хочется там сыграть и посмотреть, какая у них команда на деле, — приводит слова Миллера пресс-служба «Ак Барса».

