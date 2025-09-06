«Нельзя так медленно начинать». Защитник «Ак Барса» Миллер — о поражении от «Металлурга»

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о стартовом матче нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (3:4 Б).

– Как вам матч?

– Первая наша игра, рад оказаться здесь с обновлённой командой. Много как положительных, так и отрицательных моментов, посмотрим, что будет дальше.

– С чем связано тяжёлое начало матча?

– Очень медленно начали, совсем не так, как хотели. Хороший урок для нас, двигаемся дальше. Нельзя так медленно начинать, нужно поменьше удаляться и быть более ответственными.

– Расскажите о своём голе.

– Бросил, удачно отскочила и зашла.

– Во втором матче сыграете с «Авангардом». Что можете сказать о сопернике?

– Ещё одна проверка для нас. Их арена – одна из моих самых любимых, уже хочется там сыграть и посмотреть, какая у них команда на деле, — приводит слова Миллера пресс-служба «Ак Барса».