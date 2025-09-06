Скидки
Андрей Разин ответил, когда Дерек Барак сможет дебютировать за «Металлург»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, когда новичок команды нападающий Дерек Барак сможет дебютировать за клуб.

— Ситуация с Дереком Бараком. Понятно, что вы будете давать ему время вкатиться. Насколько он близок к тому, чтобы сыграть в одном из ближайших матчей?
— Чемпионат длинный, а вы опять задаёте для меня, скажем так, негативные вопросы. Я приверженец подхода: играют сильнейшие. На данный момент состав такой. Сегодня проанализируем, завтра посмотрим. Он старается, к нему претензий нет, но пока так, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

С 2023 по 2025 год нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Витязь». В общей сложности в КХЛ у форварда 136 встреч и 78 (31+47) очков.

