Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Торпедо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фирстов – 15:22 (5x5)     2:0 Атанасов (Alexei Kruchinin, Гончарук) – 26:25 (5x5)     2:1 Газимов – 34:31 (5x5)     2:2 Кузнецов (Хмелевски, Стюарт) – 35:08 (5x5)     2:3 Алалыкин (Зоркин, Кузнецов) – 47:27 (5x5)     3:3 Alexei Kruchinin (Атанасов, Гончарук) – 48:57 (5x5)     4:3 Шавин (Виноградов) – 51:33 (5x5)    

– Хорошие скорости, хорошую игру показали обе команды. Мы создавали моменты, вратари хорошо сыграли. Немного раздосадован, так как мы провели хороший матч, но допустили на одну ошибку больше. Но опять же – только первый матч. Готовимся к «Металлургу».

– В этом матче «Салават Юлаев» начинал играть с позиции второго номера?
– Нет, я не считаю, что мы играли с позиции второго номера. Было много позитивного, вернулись с 0:2 и повели в счёте. Мы должны выигрывать такие матчи, когда ведём в третьем периоде в один гол.

– Играли всеми звеньями полностью. Это такой эксперимент?
– Нет, это все бойцы, которые у нас есть. Они в команде не просто так, все прошли весь тренировочный лагерь с нами.

– Ошибки были больше в зоне ментальности, физиологии или тактики?
– И то, и другое. Это первый матч, нервозность, важность момента. Нужно быть уверенным в себе и продолжать так же играть. Не надо пятиться и забивать себе голову такими мыслями.

– Две быстрые пропущенные шайбы. Что это?
– Это игра, мы проходим становление команды. Хочется видеть в следующем матче, что ребята играют уверенно и не забивают себе голову, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

