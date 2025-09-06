Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Торпедо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (3:4).

– Хорошие скорости, хорошую игру показали обе команды. Мы создавали моменты, вратари хорошо сыграли. Немного раздосадован, так как мы провели хороший матч, но допустили на одну ошибку больше. Но опять же – только первый матч. Готовимся к «Металлургу».

– В этом матче «Салават Юлаев» начинал играть с позиции второго номера?

– Нет, я не считаю, что мы играли с позиции второго номера. Было много позитивного, вернулись с 0:2 и повели в счёте. Мы должны выигрывать такие матчи, когда ведём в третьем периоде в один гол.

– Играли всеми звеньями полностью. Это такой эксперимент?

– Нет, это все бойцы, которые у нас есть. Они в команде не просто так, все прошли весь тренировочный лагерь с нами.

– Ошибки были больше в зоне ментальности, физиологии или тактики?

– И то, и другое. Это первый матч, нервозность, важность момента. Нужно быть уверенным в себе и продолжать так же играть. Не надо пятиться и забивать себе голову такими мыслями.

– Две быстрые пропущенные шайбы. Что это?

– Это игра, мы проходим становление команды. Хочется видеть в следующем матче, что ребята играют уверенно и не забивают себе голову, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».