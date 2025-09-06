Скидки
Хоккей Новости

Главный тренер «Торпедо» Исаков оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Торпедо» Исаков оценил победу над «Салаватом Юлаевым»
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фирстов – 15:22 (5x5)     2:0 Атанасов (Alexei Kruchinin, Гончарук) – 26:25 (5x5)     2:1 Газимов – 34:31 (5x5)     2:2 Кузнецов (Хмелевски, Стюарт) – 35:08 (5x5)     2:3 Алалыкин (Зоркин, Кузнецов) – 47:27 (5x5)     3:3 Alexei Kruchinin (Атанасов, Гончарук) – 48:57 (5x5)     4:3 Шавин (Виноградов) – 51:33 (5x5)    

«Очень приятный вкус у первой победы в КХЛ. Особенно дома, на стадионе, с которым много связано. Поздравляю команду с волевой победой на старте чемпионата. Прекрасно понимали, что в третьем периоде надо сыграть надёжно, но пропустили гол, и, что особенно не понравилось, пропустили гол в атаке с ходу. Если проанализировать пропущенные шайбы, то это ошибки игроков. Мелкие ошибки, которые всегда будут. Сегодня соперник ими воспользовался. Но гол Алексея Кручинина вернул нас в игру. На эмоциях получилось двигаться вперёд и добиться победы.

У нас определённый рисунок при игре в атаке. И сегодня многое из того, что мы тренируем, было видно на льду. В эпизоде с заброшенной шайбой Василий Атанасов правильно пошёл на ворота, как игрок, подключившийся вторым темпом, и удачно сыграл с лёту. Про победную шайбу можно сказать, что Егор Виноградов любит удивлять такими передачами, но иногда перебарщивает.

Сегодня получилось всё очень хорошо. Сыграли в шесть защитников потому, что хотели себе оставить манёвр по замене нападающих. Также сыграло роль отсутствие второго «лимитчика». Защитник Даниил Журавлёв пока не готов играть. Нам надо его чуть-чуть «пощупать», насколько он адаптирован к нашему хоккею. По Никите Тертышному мы будем принимать решение, но на сегодняшний день я не могу озвучивать данную информацию. Зрители всегда хотят видеть в Нижнем Новгороде атакующий и результативный хоккей, но перед матчем со СКА мне бы не очень хотелось, чтобы у этой игры был акцент на какое-то «дерби» или как на матч, выделенный особым шрифтом. Ничего не поменяется по игровому заданию, наша задача – правильно подготовиться и выполнить это задание», — приводит слова Исакова пресс-служба КХЛ.

