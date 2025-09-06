Главный тренер «Торпедо» Исаков оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Очень приятный вкус у первой победы в КХЛ. Особенно дома, на стадионе, с которым много связано. Поздравляю команду с волевой победой на старте чемпионата. Прекрасно понимали, что в третьем периоде надо сыграть надёжно, но пропустили гол, и, что особенно не понравилось, пропустили гол в атаке с ходу. Если проанализировать пропущенные шайбы, то это ошибки игроков. Мелкие ошибки, которые всегда будут. Сегодня соперник ими воспользовался. Но гол Алексея Кручинина вернул нас в игру. На эмоциях получилось двигаться вперёд и добиться победы.

У нас определённый рисунок при игре в атаке. И сегодня многое из того, что мы тренируем, было видно на льду. В эпизоде с заброшенной шайбой Василий Атанасов правильно пошёл на ворота, как игрок, подключившийся вторым темпом, и удачно сыграл с лёту. Про победную шайбу можно сказать, что Егор Виноградов любит удивлять такими передачами, но иногда перебарщивает.

Сегодня получилось всё очень хорошо. Сыграли в шесть защитников потому, что хотели себе оставить манёвр по замене нападающих. Также сыграло роль отсутствие второго «лимитчика». Защитник Даниил Журавлёв пока не готов играть. Нам надо его чуть-чуть «пощупать», насколько он адаптирован к нашему хоккею. По Никите Тертышному мы будем принимать решение, но на сегодняшний день я не могу озвучивать данную информацию. Зрители всегда хотят видеть в Нижнем Новгороде атакующий и результативный хоккей, но перед матчем со СКА мне бы не очень хотелось, чтобы у этой игры был акцент на какое-то «дерби» или как на матч, выделенный особым шрифтом. Ничего не поменяется по игровому заданию, наша задача – правильно подготовиться и выполнить это задание», — приводит слова Исакова пресс-служба КХЛ.