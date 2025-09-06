Скидки
Хоккей

Форвард «Ак Барса» Бровкин прокомментировал поражение от «Металлурга»

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Маклюков (Козлов, Силантьев) – 19:35 (5x5)     2:0 Коробкин (Паливко, Джонсон) – 21:49 (5x5)     2:1 Фисенко (Бровкин) – 25:23 (4x5)     2:2 Миллер (Фисенко, Кателевский) – 41:04 (5x5)     3:2 Петунин (Пресс, Михайлис) – 44:09 (5x4)     3:3 Пустозёров (Жулин) – 46:33 (5x5)     4:3 Исхаков – 65:00    

– С чем связываете не самое удачное начало игры сегодня?
– Да, первый период получился не совсем таким, какой мы хотели. Может быть, повлияли эмоции. Во втором и третьем сыграли хорошо, забили три гола.

– Расскажите про гол в меньшинстве, ему предшествовал хороший прессинг.
– Сыграл в стык, убежали с Михаилом Фисенко «2 в 1» – забили.

– Это стало переломным моментом в игре?
– Возможно. Но мы и сами на второй период вышли с другой игрой, держались в зоне атаки, создавали моменты.

– Впереди матч с «Авангардом», мыслями уже в Омске?
– Да, в КХЛ каждый соперник очень серьёзный, — приводит слова Бровкина пресс-служба «Ак Барса».

