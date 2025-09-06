Форвард «Ак Барса» Бровкин прокомментировал поражение от «Металлурга»

Нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (3:4 Б).

– С чем связываете не самое удачное начало игры сегодня?

– Да, первый период получился не совсем таким, какой мы хотели. Может быть, повлияли эмоции. Во втором и третьем сыграли хорошо, забили три гола.

– Расскажите про гол в меньшинстве, ему предшествовал хороший прессинг.

– Сыграл в стык, убежали с Михаилом Фисенко «2 в 1» – забили.

– Это стало переломным моментом в игре?

– Возможно. Но мы и сами на второй период вышли с другой игрой, держались в зоне атаки, создавали моменты.

– Впереди матч с «Авангардом», мыслями уже в Омске?

– Да, в КХЛ каждый соперник очень серьёзный, — приводит слова Бровкина пресс-служба «Ак Барса».