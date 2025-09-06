Игрок «Салавата» Федотов — о матче с «Торпедо»: эмоциональная игра, обидно, что проиграли

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Федотов прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Приятно снова сыграть после долгой паузы, тем более в Нижнем Новгороде, не последнем городе для меня. Эмоциональная игра, обидно, что проиграли. Были шансы победить, но двигаемся дальше.

– Ваш отец играл за «Салават Юлаев», сегодня вы дебютировали за уфимскую команду. Насколько приятно, что теперь вы также играете за «Салават»?

– Конечно, горд носить его фамилию на спине, продолжать хоккейные традиции. Отец был сегодня на трибуне, болел, переживал. Говорит: «Пора уже Нижний выигрывать». Никак пока не могу победить здесь, с какими бы командами ни приезжал.

– Партнёры поменялись по ходу матча. Насколько это сказалось на игре?

– Мы с Сучковым и Кузьминым играли в предыдущем матче, у нас хорошо получалось. Из-за того, что Саша Жаровский выбыл, пришлось менять сочетания.

– Был для вас этот матч особенным? Старались выложиться по максимуму?

– Всегда стараюсь выкладываться по максимуму. Матч не был каким-то особенным, обычно эмоции переполняли, а сегодня решил подойти к игре спокойнее, — приводит слова Федотова пресс-служба «Салавата Юлаева».