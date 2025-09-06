Скидки
Главная Хоккей Новости

Игрок «Салавата» Федотов — о матче с «Торпедо»: эмоциональная игра, обидно, что проиграли

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Федотов прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фирстов – 15:22 (5x5)     2:0 Атанасов (Alexei Kruchinin, Гончарук) – 26:25 (5x5)     2:1 Газимов – 34:31 (5x5)     2:2 Кузнецов (Хмелевски, Стюарт) – 35:08 (5x5)     2:3 Алалыкин (Зоркин, Кузнецов) – 47:27 (5x5)     3:3 Alexei Kruchinin (Атанасов, Гончарук) – 48:57 (5x5)     4:3 Шавин (Виноградов) – 51:33 (5x5)    

– Приятно снова сыграть после долгой паузы, тем более в Нижнем Новгороде, не последнем городе для меня. Эмоциональная игра, обидно, что проиграли. Были шансы победить, но двигаемся дальше.

– Ваш отец играл за «Салават Юлаев», сегодня вы дебютировали за уфимскую команду. Насколько приятно, что теперь вы также играете за «Салават»?
– Конечно, горд носить его фамилию на спине, продолжать хоккейные традиции. Отец был сегодня на трибуне, болел, переживал. Говорит: «Пора уже Нижний выигрывать». Никак пока не могу победить здесь, с какими бы командами ни приезжал.

– Партнёры поменялись по ходу матча. Насколько это сказалось на игре?
– Мы с Сучковым и Кузьминым играли в предыдущем матче, у нас хорошо получалось. Из-за того, что Саша Жаровский выбыл, пришлось менять сочетания.

– Был для вас этот матч особенным? Старались выложиться по максимуму?
– Всегда стараюсь выкладываться по максимуму. Матч не был каким-то особенным, обычно эмоции переполняли, а сегодня решил подойти к игре спокойнее, — приводит слова Федотова пресс-служба «Салавата Юлаева».

