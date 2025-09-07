Бурмистров оценил первую победу «Шанхайских Драконов» в истории команды

Нападающий «Шанхайских Драконов» Александр Бурмистров прокомментировал первую победу в истории команды. В субботу, 6 сентября, китайский клуб обыграл СКА (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Отличные впечатления, хорошо сыграли. Где-то надо будет наладить какие-то моменты в обороне. Думаю, болельщикам понравился атакующий хоккей. Будем играть в атаку, но главное при этом хорошо играть и в обороне. Мы не будем подстраиваться ни под кого. У нас есть своя игра, и мы будем её придерживаться.
Сумбур? Возможно, был какой-то мандраж первые 5-10 минут, чуть-чуть собранности не хватило, пропустили где-то голы, но главное — не сдавались, шли вперёд, два раза отыгрывали счёт, потом вышли вперёд и начали играть в свой хоккей», – сказал Бурмистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
