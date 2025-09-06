Андрей Разин объяснил, почему «Металлург» назначил Алексея Маклюкова капитаном

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал назначение защитника Алексея Маклюкова капитаном. В минувшем сезоне с капитанской нашивкой выступал защитник Егор Яковлев.

— Перед сезоном произошла смена капитана. Можете рассказать, как этот процесс выглядел и кто был инициатором решения?

— Инициатором был я, но решение принималось совместно с тренерским штабом и было одобрено сверху.

— А мотивы можете раскрыть, чтобы не возникало лишних домыслов?

— Капитан должен быть лидером не только словом, но прежде всего игрой. У меня есть ассоциация: Михаил Бородулин в конце карьеры — колени болели, по лестнице еле поднимался, но своим примером и игрой заводил команду, заставлял работать тех, кто был равнодушен. Мне кажется, Алексей Маклюков сейчас именно такой человек, — приводит слова Разина пресс-служба клуба.