Бурмистров — о фанатах: если они пытались поддерживать СКА, то мы получили от этого больше

Нападающий «Шанхайских Драконов» Александр Бурмистров после победы над СКА (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги высказался о поддержке болельщиков на «СКА Арене».

«Для нас главное, что в принципе были фанаты, поддерживали нас, болели, создавали атмосферу. Если они пытались поддерживать СКА, то мы получили только больше от этого. Если мы будем играть дальше в такой хоккей, зрителям понравится, они будут приходить на наши матчи с удовольствием.

Кайфанул от предсезонки, время покажет, но пока на данный момент всё более чем неплохо у нас», – сказал Бурмистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.