Бурмистров — о фанатах: если они пытались поддерживать СКА, то мы получили от этого больше
Поделиться
Нападающий «Шанхайских Драконов» Александр Бурмистров после победы над СКА (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги высказался о поддержке болельщиков на «СКА Арене».
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4) 1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5) 1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5) 2:2 Попугаев (Кленденинг, Куинни) – 14:49 (5x5) 2:3 Голдобин (Локтионов, Гримальди) – 23:15 (5x4) 3:3 Куинни (Рендулич) – 26:52 (5x5) 4:3 Попугаев (Кленденинг, Чехович) – 34:35 (5x5) 5:3 Рендулич (Куинни, Бишофф) – 35:00 (5x5) 6:3 Эллис (Кленденинг) – 35:58 (5x5) 6:4 Гримальди (Ларионов, Голдобин) – 46:19 (5x5) 7:4 Куинни – 59:05 (en)
«Для нас главное, что в принципе были фанаты, поддерживали нас, болели, создавали атмосферу. Если они пытались поддерживать СКА, то мы получили только больше от этого. Если мы будем играть дальше в такой хоккей, зрителям понравится, они будут приходить на наши матчи с удовольствием.
Кайфанул от предсезонки, время покажет, но пока на данный момент всё более чем неплохо у нас», – сказал Бурмистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
08:38
-
08:34
-
08:30
-
08:24
-
08:12
-
08:10
- 6 сентября 2025
-
23:56
-
23:50
-
23:40
-
23:26
-
22:46
-
22:34
-
22:22
-
22:10
-
21:58
-
21:36
-
21:24
-
21:15
-
21:12
-
21:06
-
21:01
-
20:57
-
20:52
-
20:49
-
20:44
-
20:38
-
20:34
-
20:29
-
20:23
-
20:08
-
19:54
-
19:48
-
19:43
-
19:38
-
19:35