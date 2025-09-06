Скидки
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 6 сентября 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 6 сентября 2025 года
Сегодня, 6 сентября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 6 сентября 2025 года:

«Металлург» — «Ак Барс» — 4:3 Б;
ЦСКА — «Динамо» М — 6:2;
«Торпедо» — «Салават Юлаев» — 4:3;
«Шанхайские Драконы» — СКА — 7:4.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
