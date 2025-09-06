Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 6 сентября 2025 года

Сегодня, 6 сентября, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 6 сентября 2025 года:

«Омские Крылья» — «Челны» — 9:3;

«Челмет» — «Олимпия» — 1:2;

«Магнитка» — «Молот» — 3:1;

«Сокол» — «Динамо-Алтай» — 3:4 Б;

«Норильск» — «Металлург» Нк — 4:5;

«Рубин» — ЦСК ВВС — 2:3 Б;

«Зауралье» — «Барс» — 2:3 Б;

«Южный Урал» — «Торос» — 0:4.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.