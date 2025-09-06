Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 6 сентября 2025 года

Сегодня, 6 сентября, состоялись 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 6 сентября 2025 года:

«Сибирские Снайперы» — «Реактор» — 5:1;

«Красноярские Рыси» — «Спутник» — 2:8;

«Толпар» — «Ирбис» — 3:4;

«Мамонты Югры» — «Ладья» — 3:0;

Академия СКА — «Сахалинские Акулы» — 2:0;

«Красная Армия» — «Динамо» СПб — 5:1;

«Динамо-Карелия» — «Амурские Тигры» — 1:6;

«Локо-76» — «АКМ-Юниор» — 3:0;

«Снежные Барсы» — «АКМ Новомосковск» — 1:6;

«Динамо-Шинник» — «Тайфун» — 5:2.

В этом сезоне увеличилось количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.