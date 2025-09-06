Скидки
Результаты матчей МХЛ на 6 сентября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 6 сентября 2025 года
Сегодня, 6 сентября, состоялись 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 6 сентября 2025 года:

«Сибирские Снайперы» — «Реактор» — 5:1;
«Красноярские Рыси» — «Спутник» — 2:8;
«Толпар» — «Ирбис» — 3:4;
«Мамонты Югры» — «Ладья» — 3:0;
Академия СКА — «Сахалинские Акулы» — 2:0;
«Красная Армия» — «Динамо» СПб — 5:1;
«Динамо-Карелия» — «Амурские Тигры» — 1:6;
«Локо-76» — «АКМ-Юниор» — 3:0;
«Снежные Барсы» — «АКМ Новомосковск» — 1:6;
«Динамо-Шинник» — «Тайфун» — 5:2.

В этом сезоне увеличилось количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

